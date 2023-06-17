مصر تفجع بوفاة ثلاثة أطفال أشقاء عقب تناولهم البوظة

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة سوهاج المصرية مساء الجمعة واقعة وفاة 3 أشقاء في عمر الورود -بنتين وولدا- جرّاء تناولهم وجبة (حلوى وآيس كريم) وذلك لوجود تاريخ مرضي مزمن لهم -مرض السكر- حيث شعروا بحالة إعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى ليتوفوا هناك .

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فيما أصيبت الأم البالغة من العمر 37 عامًا، بصدمة شديدة عقب المصاب الأليم، الذي تعرض له أبناؤها الثلاثة، ودخلت في نوبة بكاء وحزن هستيرية.



وأوضح مقربون من أسرة الأطفال الثلاثة، أن هناك خلافات أسرية بين الأم والأب أدت إلى انفصالهما عن بعضهما، وكان الأطفال موجودين في حضانة الأم، وأنهم خرجوا للتنزه وقت الحادث.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا ، يفيد بورود بلاغ بإصابة 3 أطفال بحالة إعياء وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



وبالفحص تبين إصابة الأطفال بحالة إعياء شديدة عقب تناولهم الحلويات ، وتوفيت المصابة الأولى والثانية فور دخولهما المستشفى، فيما لفظ الشقيق الثالث أنفاسه الأخيرة بعدهما بقليل .



وبسؤال والدتهم قالت بأنه أثناء خروجهم للتنزه أسرف أبناؤها في تناول ممنوعات الطعام (حلوى – آيس كريم) وذلك لوجود تاريخ مرضي مزمن لهم -مرض السكر- شعروا بحالة إعياء فنقلتهم إلى المستشفى ووافتهم المنية.



وباشرت الأجهزة الامنية في مصر التحقيقات في الواقعة .

القاهرة 24