مصر تكشف مفاجأة بخصوص سائق الحافلة التي تعرضت لحادث مروع امس

الوكيل الإخباري - كشف محافظ الدقهلية في مصر أيمن مختار أن سائق الحافلة الذي تسبب بحادث راح ضيحته 20 شخصا، "تعمد عدم إنقاذ الركاب".

اضافة اعلان



وخلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أوضح أيمن مختار أن "الأتوبيس كان يضم 27 راكبا، والسائق كان يتكلم في الهاتف وأثناء السير قام الركاب بتنبيه السائق بأن هناك سيارة ستقطع الطريق، ليقوم برمي التليفون والقفز من الأتوبيس".



وأضاف مختار أن "التحاليل أثبتت تعاطي السائق للترامادول"، مشيرا إلى أن "السائق تعمد عدم إنقاذ الركاب ولم يحاول الضغط على الفرامل لإنقاذ الركاب وسقط الأتوبيس في الترعة".

روسيا اليوم