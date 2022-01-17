مصر.. حبس متهم جديد في واقعة بسنت فتاة الغربية

الوكيل الإخباري - قررت نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية المصرية، يوم "الأحد"، حبس متهم جديد في واقعة الفتاة بسنت، وتحريز 18 جهاز محمول للمتهمين،بعد أن ورد اسمه في التحقيقات والمشاركة في تداول الصور لها مع باقي المتهمين عبر هواتف محمول أهالي القرية.



وقررت النيابة إرسال الأجهزة المحمولة إلى الجهات الفنية الخاصة لفحصها، واسترجاع ما تم مسحه من فيديوهات وصور، بعد مواجهات بين المتهمين وأقوالهم أمام جهات التحقيق خلال فترة تجديد الحبس، ليرتفع أعداد المتهمين إلى 18 متهمًا.



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ووجهت جهات التحقيق اتهامات الابتزاز وتداول الصور للفتاة بسنت إلى المتهمين، وواجهتهَم بأقوال من أدلوا باعترافات تفصيلية في التحقيقات من قبل المتهمين السابقين، وفقاً للاهرام المصرية.



وكانت النيابة المصرية قد قررت إخلاء سبيل مدرس الفتاة بسنت بضمان محل إقامته لعدم وجود أدلة ثبوتية على تنمره، وتأكيد تحريات مباحث كفر الزيات ذلك.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت "17 عاما" من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

البيان

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