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الأربعاء، 12-01-2022 11:50 ص

مصر.. حريق يودي بحياة 4 أطفال بغياب الأم

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الوكيل الإخباري - حادث مأساوي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن لقي 4 أطفال مصرعهم حرقًا في منطقة فيصل بالجيزة، أكبرهم تبلغ من العمر 8 سنوات وأصغرهم يبلغ من العمر عامين، حيث فوجئ الجيران بخروج دخان من الشقة فكسروا الباب وحاولوا إطفاء النيران.

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وتفاجأوا بسيدة تصرخ وتخبرهم بأن أطفالها في الداخل فبحثوا عنهم حتى وجدوهم ونقلوهم للشارع، وتبين وفاة الطفل الصغير حرقًا بينما حاولوا إنقاذ الأطفال الآخرين ونقلهم عبر سيارة ملاكي حتى قابل الإسعاف ونقل الأطفال لمستشفى أم المصريين وتبين وفاة الأطفال اختناقًا بالدخان.

 

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الجيران اكتشفوا خروج دخان من الشقة وأخبروا صاحب المنزل الذي استعان بنجار لكسر الباب، حيث لم يتوقعوا وجود أحد بالداخل، وأنهم قاموا بمحاولات لإطفاء النيران ولم يتوقعوا وجود أطفال في الشقة حتى اكتشفوا جثثهم.

الامارات اليوم 

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