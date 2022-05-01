مصر.. حل لغز العثور على جثة طفل بالقمامة

الوكيل الإخباري - تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة في مصر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل في صندوق قمامة بمنطفة العمرانية.



وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية الطفل الذي تم العثور على جثته وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، وتبين أنه يقيم بالجيزة، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنهم كانوا يبحثون عنه، حتى تم العثور على جثته.

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وكشفت تحريات رجال المباحث وجود شبهة جنائية في الحادث، وجاري فحص عدد من المشتبه بهم.

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