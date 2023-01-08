مصر.. رجل يذبح زوجته ويرسل "سيلفي"مع الجثة لأسرتها

الوكيل الإخباري-استيقظ أهالي مدينة «نبروة» إحدى مدن محافظة الدقهلية صباح اليوم (الأحد) على جريمة قتل بشعة، حيث أقدم رجل على ذبح زوجته بمطواة، ولم يكتف بذلك بل قام بالتقاط صورة «سيلفي» بجوار جثتها وأرسلها لأسرتها انتقاماً منهم، فيما تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، قبل قيامه بالتهديد بذبح أبنائه الثلاثة.

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وكانت إدارة أمن الدقهلية تلقت بلاغاً من أهالي قرية «تيرة» التابعة لمدينة «نبروة» إحدى مدن محافظة الدقهلية، بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته بعدة طعنات في الصدر والبطن وبعدها قام بنحرها من الرقبة بـ«آلة حادة» وفي حالة هياج محاولاً قتل باقي أفراد أسرته من أولاده.





وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى حمادة العجوز، والزوجة القتيلة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف (26 عاما) لديهم ثلاثة أبناء، حدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا لخلافات زوجية ومادية، وقام نهاية الأسبوع الماضي بالصلح معها مدعيا أنه يريد أبناءه والعيش معهم، واستجابت الزوجة وأهل الخير من القرية والمحيطين لطلب «الزوج المتهم» من أجل أطفالهم.



وتبين من التحريات أن المتهم على خلافات دائمة بأسرة زوجته، وقبل الواقعة حدثت مشادة كلامية قرر الانتقام من زوجته وأهلها، وقام بطعنها في الصدر والبطن دون تردد، وبعدها قام بذبحها والتقاط الصور بجانب الجثة وإرسالها لأسرتها.



وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، حيث قام بالإمساك بأبنائه في شرفة المنزل مهددا بذبحهم في حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من السيطرة عليه وإنقاذ الأبناء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



عكاظ

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