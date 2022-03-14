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الإثنين، 14-03-2022 08:15 ص

مصر .. رفضت الأم مواعدته فحرق قلبها وأضرم النيران بطفلتها

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الوكيل الإخباري - أقدم شاب يحمل جنسية عربية، على قتل طفلة عن طريق إضرام النار بجسدها وذلك انتقاماً من والدتها التي رفضت مواعدته.

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وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا يفيد بمصرع طفلة حرقًا على يد أحد الأشخاص، سوداني الجنسية، بعدما رفضت والدة المجني عليها مواعدته، فقرر الانتقام منها، وبإجراء عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمّ القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.


وخلال تحقيقات النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافه أنَّه أعدّ لذلك الغرض مادة سريعة الاشتعال، سكبها على الطفلة المجني عليها، ثم أضرم بها النيران، وفر هاربًا.


وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2147 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة، تورط المتهم في قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف سابق مع والدتها بسبب رفضها مواعدته، فعقد العزم على التخلص منها والانتقام من والدتها، بإشعال النيران فيها، وفر هاربًا.


تم تحرير المحضر اللازم وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته لـ محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق عليه بالسجن المؤبد.

 

البيان



 




 

 


 

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