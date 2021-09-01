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الأربعاء، 01-09-2021 10:26 ص

مصر.. زوج يعنف طليقته ويطعنها لرفضها العودة لعصمته

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الوكيل الإخباري - أحالت النيابة العامة في محافظة المنصورة، صاحب محل أدوات صيد إلى الجنايات، لاتهامه بطعن زوجته بسكين داخل مستشفى الطوارئ، لرفضها العودة لعصمته. 

وجاء قرار النيابة بإحالة المتهم" 54 عاماً"، صاحب محل أدوات صيد للجنايات، لأنه شرع في قتل المجني عليها طليقته، عمدًا مع سبق الإصرار، فأعد لذلك سلاحاً  "سكين"، وتوجه إلى مكان تواجدها بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وأغمد سلاحه في جسدها قاصدًا قتلها، بحسب موقع "مصراوي".

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وأكدت المجني عليها 39 عاماً في أقوالها، إنها على إثر خلاف سابق مع المتهم طليقها، ورغبته في إرجاعها إليه قصد مسكنها واعتدى عليها بالضرب، فتوجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فتتبع خط سيرها وما أن رمقتها عيناه حتى أغمد سكين بجسدها.

 

المصدر - البيان 

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