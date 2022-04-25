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الإثنين، 25-04-2022 07:54 ص

مصر .. "سكين الميراث" تذبح سيدة تحضر الإفطار

جثه


الوكيل الإخباري - قتل شاب ابنة عمته بـ10 طعنات، في منطقة عين شمس، بسبب خلافات الميراث، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية،تلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغاً مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وعثروا على جثة سيدة تدعى "هدى"، ربة منزل، مصابة بنحو 10 طعنات.


وتبيَّن خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالها، بسبب خلافات على الميراث، وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها، أثناء تجهيز الإفطار، بسبب خلافات سابقة على الميراث.

 

البيان


 




 

 


 

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