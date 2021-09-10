الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 08:31 م

مصر.. سمكة قرش تهاجم غواصا وتقضم ذراعه

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الوكيل الإخباري - هاجمت سمكة قرش أحد الغواصين في مياه الساحل الشمالي المصري المطل على المتوسط وقضمت ذراعه، حسب مصادر مصرية.

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ووقع الحادث على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ بالقرب من قرية مراسي بمنطقة سيدي عبد الرحمن السياحية.


وحسب المصادر، هاجمت القرش الغواص البالغ 58 عاما وقضمت ذراعه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى في مدينة العلمين.


وحذرت قرية مراسي بالساحل الشمالي جميع عملائها عبر رسائل خاصة من الغوص، وقالت إنه تم مشاهدة سمكتي قرش، وهاجمت إحداهما أحد الغواصين.

وكان مصدر مسؤول كشف في تصريحات خاصة عن خطة عمل لوزارة السياحة والآثار مع وزارة البيئة في مصر ، لمنع تكرار حوادث هجوم أسماك القرش على شواطئ المدن السياحية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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