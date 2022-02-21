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الإثنين، 21-02-2022 04:26 م

مصر.. سيدة تقتل شاباً قبل زفافه لمحاولته ابتزازها

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الوكيل الإخباري - تمكنت الأجهزة الامنية المصرية في مديرية أمن بني سويف، من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف.

وتوصلت تحريات الأجهزة الامنية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل، وأنها كانت على علاقة بالمجني عليه، وأنه في الفترة الأخيرة حاول ابتزازها بصور ومحادثات لها من أجل إقامة علاقة محرمة معها، قبل أن تستدرجه لقطعة أرض زراعية وتقتله قبل إيام من حفل زفافه بأخرى، بحسب صدى البلد المصرية.

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وكشفت التحريات أن السيدة استدرجت المجني عليه إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بسكين كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه والرقبة والصدر، وفرت هاربة قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.

 

البيان 

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