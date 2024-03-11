مصر.. شاب يرتكب جريمة مروعة في فجر أول أيام رمضان

الوكيل الإخباري - ارتكب شاب جريمة مروعة في صعيد مصر، بعدما قتل زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان.

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كانت البداية بتلقي قوات الأمن المصري إخطارا بالعثور على جثة سيدة وزوجها مصاب داخل منزل في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.



وانتقلت قوة أمنية مصرية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شخص يدعى ع.ح.ع، قتل زوجته بطلق ناري ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة في فجر أول أيام شهر رمضان الكريم.



وتم نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف الجهات المختصة والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب ارتكاب الجريمة بعد تحرير المحضر.

روسيا اليوم

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