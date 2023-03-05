مصر .. شاب يقتل جاره بالفأس في وضح النهار

الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حبس شاب بتهمة ارتكاب جريمة مروعة، تمثلت في قتل جاره بالفأس في وضح النهار أمام زوجته وأبنائه.

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وأكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الكشف الطبي أظهر تهشم رأس الضحية بالكامل.



ووفقا لتحريات الشرطة المصرية، بدأت القصة بقيام محام من قرية الإعلام في الفيوم بمنع جاره الشاب من الاعتداء على والدة الأخير، الذي قرر الانتقام من المحامي لاحقا.



واستغل المتهم جلوس المحامي أمام منزله مع زوجته وأبنائه فغافله من الخلف، وانهال عليه ضربا بالفأس وسط صراخ وذهول الجميع، وهرول بعض المارة وأمسكوا به، ولكن المجني عليه كان قد فارق الحياة.



وهرعت الشرطة إلى مكان الجريمة، حيث تسلمت من الأهالي المتهم، الذي اعترف أثناء الاستجواب بارتكابه الجريمة، مبررا إياها بقيام المجني عليه بنهره ومنعه من الاعتداء على والدته.



وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتور حاتم جمال الدين، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مرفق إسعاف الفيوم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة تحت تصرف النيابة.



وأوضح أن الكشف الظاهري على جثة المجني عليه أظهر تهشم رأسه بالكامل نتيجة ضربات قوية بآلة حادة مع وجود قطع بالرقبة.

سكاي نيوز