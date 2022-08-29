مصر .. شاب يقتل والده عن طريق الخطأ

الوكيل الإخباري-في حادث مأساوي، قتل شاباً والده عن طريق الخطأ،حيث أطلق عليه رصاصتين استقرتا في صدره وفارق الحياة في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم.



وبحسب "القاهرة 24" تلقت أجهزة الأمن إخطاراً بالعثور على جثة حارس في إحدى المداس الخاصة، داخل سيارة ملك ابن الضحية، بالانتقال والفحص تبين خروج طلقتين من سلاح غير مرخص اطلقهما نجله من السيارة أثناء جلوس والده بجواره فأصابه، وفارق الحياة في الحال.

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وتبين من التحريات الأولية أنهما اعتادا حراسة المدرسة ليلاً والتجول بالسيارة بمحيطها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح والفوارغ للمعمل الجنائي.

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