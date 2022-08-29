الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 04:42 م

مصر .. شاب يقتل والده عن طريق الخطأ

image (2)


الوكيل الإخباري-في حادث مأساوي، قتل شاباً والده عن طريق الخطأ،حيث أطلق عليه رصاصتين استقرتا في صدره وفارق الحياة في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم. 

وبحسب "القاهرة 24" تلقت أجهزة الأمن إخطاراً بالعثور على جثة حارس في إحدى المداس الخاصة، داخل سيارة ملك ابن الضحية، بالانتقال والفحص تبين خروج طلقتين من سلاح غير مرخص اطلقهما نجله من السيارة أثناء جلوس والده بجواره فأصابه، وفارق الحياة في الحال.

اضافة اعلان


وتبين من التحريات الأولية أنهما اعتادا حراسة المدرسة ليلاً والتجول بالسيارة بمحيطها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح والفوارغ للمعمل الجنائي.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

السويد .. ظبي ينطح حارسه في حديقة حيوان حتى الموت

image

الحقونا بنغرق.. آخر كلمات 15 مصرياً ماتوا غرقاً قرب ليبيا

مررر

تفاصيل مأساوية لشخص يقتل زوجته الحامل بالشهر التاسع في مصر

yaron_rullercoaster

سقوط الركاب من احدى ألعاب مدينة ملاهي أمريكية

183735Image1-1180x677_d

عمرو دياب يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على أنغامي

215276Image1

وفاة عامل مصري سقط من الطابق الـ 15 في الكويت

أخبار متعلقة
image

الحقونا بنغرق.. آخر كلمات 15 مصرياً ماتوا غرقاً قرب ليبيا

مررر

تفاصيل مأساوية لشخص يقتل زوجته الحامل بالشهر التاسع في مصر

44444444444444444

مصر توضح حقيقة فيديو لرجل يقتل زوجته ويتجول بها في الشارع .. شاهد

ود

تفاصيل حادث مأساوي بين 15 سيارة وقاطرة حديد في مصر

55555555555555

مصرع طفل غرقاً في مصر

مصر

حادث مروع يودي بحياة شخص وإصابة 29 في مصر