مصر.. شخص يقتل زوجته القاصر بـ 6 طعنات

الوكيل الإخباري - قام رجل «مهتز نفسيا» بقتل زوجته التي لا يتخطى عمرها 17 عامًا، وسدد لها 6 طعنات مستخدمًا سلاح أبيض «سكين مطبخ»، وبعدها نزل عاريًا إلى الشارع في منطقة مساكن الياسمين، في حلون. حيث سمع أهالي منطقة عرب غنيم أصوات صريخ .

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وسيطرت على الجاني، حالة من الهيجان والجنون ولم يدرك ما يفعله، إلا أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبطه على الفور.



تفاصيل الحادثة إقدام المدعو «محمد. ع. د»، 27 سنة، عاطل ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم، بقتل زوجته وتدعى «نادية م.ا»، 17 سنه، وسدد لها 6 طعنات مستخدمًا سلاح أبيض «سكين مطبخ»، وجرى ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم.

وحررت النيابة العامة المحضر اللازم وانتقلت لمعاينة موقع الجريمة، واصطحب فريق من قوة مباحث قسم شرطة حلوان، المتهم لتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.

وبعد أن خضع المتهم لجلسة تحقيق حول ارتكاب الواقعة، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.



الامارات نيوز

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