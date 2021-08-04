مصر.. صديق الشاب المصري المنتحر عبر 'واتس آب' ينفي تصويره لحظة انتحاره

الوكيل الإخباري - كشف صديق الشاب المصري المنتحر في غرفته بمنشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة في مصر، مفاجأة عن انتحار صديقه.

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وقال الشاب إسلام، إنه اتفق مع صديقه المنتحر على الذهاب لحضور فرح صديق آخر لهما في منطقة السلام، وفي يوم العرس نفسه، وتحديدا يوم الاثنين الماضي، سمع خبر وفاة صديقه، ليدخل في نوبة من البكاء الشديد.



وأضاف: "آخر مرة شوفته كان يوم السبت اللي فات، وكان عادي جدًا ماكنش ظاهر عليه حاجة تزعله، وكنا متفقين نحضر فرح في السلام لواحد صاحبنا، و قبل الفرح بساعات سمعت خبر وفاته".



أوضح إسلام، أن صديقه محمد، البالغ 17 عامًا من عمره، ترك الدراسة ويعمل في محل أحذية، مؤكدًا أنه ليس لديه حساب على تطبيق "تيك توك"، ويكاد يسمع عنه فقط، ولا يهوى تصوير الفيديوهات كما تردد عنه.



وتابع: "محمد كان طيب جدًا وماكنتش مصدق أنه ممكن يعمل كده، والكلام أنه صور نفسه وهو بينتحر ده كدب، وكمان ماعندوش حساب على تيك توك ولا نجم ولا أي حاجة".

روسيا اليوم