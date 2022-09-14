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الأربعاء، 14-09-2022 02:16 م

مصر .. طالبة تقتل نفسها بطلقة في الرأس!

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الوكيل الإخباري-أقدمت طالبة في العقد الثاني من عمرها على التخلص من حياتها بطلق ناري رميا بالرصاص، باستخدام مسدس لوالدها خلال تواجده خارج المنزل في محافظة الغربية.

وأقدمت الطالبة على ذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة أدت إلى إصابتها باكتئاب حاد، بسبب حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ورفض والدها التحاقها بكلية الصيدلة الخاصة، وعلى الفور تم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتعود التفاصيل عندما تلقت قوات الأمن إخطارا يفيد باستقبال مستشفى المحلة العام، فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مصابة بطلق ناري في الرأس، جثة هامدة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة تدعى سارة وتبلغ من العمر 17 عاما، وأنها أقدمت على التخلص من حياتها عقب حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ما أدى إلى حدوث خلافات مع والدها ورفض التحاقها بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، وعليه قررت الفتاة إنهاء حياتها على الفور.


وكشفت التحريات أن الفتاة تخلصت من حياتها باستخدام مسدس لوالدها، استخدمتها وهي داخل غرفتها، حال تواجد والدها خارج المنزل، فأطلقت على رأسها طلق ناري أدى إلى سقوطها جثة هامدة على الفور.

روسيا اليوم

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