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الأربعاء، 18-08-2021 01:32 م

مصر..طالب يشنق نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة والحكومة المصرية ترد

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الوكيل الاخباري-انتحر طالب مصري شنقا، بعدما رسب في امتحانات الثانوية العامة التي ظهرت نتائجها الثلاثاء.

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وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن طالبا بالصف الثالث الثانوي في مركز أبو تشت بمحافظة قنا جنوبي القاهرة انتحر بشنق نفسه فور إعلان نتائج الثانوية العامة وعلمه بأنه راسب.

 

وأوضح المصدر أنه تم نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة للتحقيق.
يذكر أن حالة من الجدل تسود في مصر هذه الأيام بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وملاحظة ضعف مجموع الدرجات التي حصل عليها مئات الطلاب مقارنة بالسنوات السابقة.

 

من جانبها، دافعت الحكومة المصرية عن ذلك بأنه أمر طبيعي في ظل تغيير نظام التدريس والامتحانات في الثانوية العامة ليكون التقييم أكثر واقعية فضلا عن كون تنسيق القبول بالجامعات سيتحدد وفقا لمتوسطات المجموع هذا العام وليس الأعوام السابقة.


يذكر أيضا أن طالبة انتحرت في مدينة طوخ بالقليوبية وقت أداء الامتحانات بسبب الشكوى من صعوبتها.

 

سكاي نيوز

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