مصر.. طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام

الوكيل الإخباي-توفي الطبيب الفلسطيني الشاب محمد كريم العشي، بشكل مفاجئ، وسط صدمة عائلته وأصدقائه.

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وذكر أصدقاء محمد كريم العشي -وهو من قطاع غزة- أنه توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي كان قد حذر منه قبل أيام فقط من وفاته.



حيث كتب الطبيب الراحل عبر حسابه على “فيسبوك” في 18 يناير الماضي: “من أسباب توقف القلب والموت المفاجئ إنو نحن مهملون جداً فيما يخص صحتنا وصيانة أجسامنا”

وعبر عميد معهد القلب السابق في مصر الدكتور جمال شعبان ، عن حزنه الشديد لوفاة الشاب الفلسطيني محمد كريم العشي وكتب في منشور له عبر حسابه الخاص في "فيسبوك :" إنا لله وإنا اليه راجعون الطبيب الفلسطيني .. الشاب الخلوق .. محمد كريم العشي 32 عامًا من غــزة ".





