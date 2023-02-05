الأحد 05-02-2023
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الأحد، 05-02-2023 12:15 م

مصر.. طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام

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الوكيل الإخباي-توفي الطبيب الفلسطيني الشاب محمد كريم العشي، بشكل مفاجئ، وسط صدمة عائلته وأصدقائه.

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وذكر أصدقاء محمد كريم العشي -وهو من قطاع غزة-  أنه توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي كان قد حذر منه قبل أيام فقط من وفاته.


حيث كتب الطبيب الراحل عبر حسابه على “فيسبوك” في 18 يناير الماضي: “من أسباب توقف القلب والموت المفاجئ إنو نحن مهملون جداً فيما يخص صحتنا وصيانة أجسامنا”

 

وعبر عميد معهد القلب السابق في مصر الدكتور جمال شعبان  ، عن حزنه الشديد لوفاة الشاب الفلسطيني  محمد كريم العشي وكتب في منشور له عبر حسابه الخاص في "فيسبوك :" إنا لله وإنا اليه راجعون الطبيب الفلسطيني .. الشاب الخلوق .. محمد كريم العشي 32 عامًا من غــزة ".


 




 

 


 

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