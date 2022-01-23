مصر..طبيب يذبح زوجته الطبيبة وطفلهما بالسكين

الوكيل الإخباري - في مأساة فاجعة شهدت محافظة سوهاج جنوب العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة ، حيث اقتحم طبيب معملاً للتحاليل الطبية خاص بزوجته الطبيبة وذبح ابنه وطعن الزوجة وعاملاً وفر هارباً.

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وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بوقوع جريمة قتل في منطقة عبد المنعم رياض بمدينة سوهاج وانتقلت على الفور قوة أمنية لموقع الحادث.

وعثرت الشرطة عند وصولها على جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وبجانبه ترقد والدته بالإضافة إلى شخص آخر.





كشفت التحقيقات أن الطبيب اقتحم معمل التحاليل الخاص بزوجته، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، تدخل على إثرها الطفل الصغير للدفاع عن والدته فقام الأب بذبحه بسكين كان بحوزته، وبعدها انهال طعناً على زوجته وعامل آخر بالمعمل وفر هارباً.

وبينت المعاينة أن الطفل ويدعى محمد وليد يبلغ من العمر 8 أعوام توفي متأثرا بطعنات نافذة بالرقبة وأخرى بالجسد، فيما أصيبت والدته وتدعى أمل 28 عاما بجرح قطعي بالرقبة من الخلف طوله حوالي 5 سنتيمتر.



كما أصيب عامل يبلغ من العمر 32 عاماً بجرح قطعي بالرقبة من الخلف طوله حوالي 10 سنتيمتر.

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