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السبت، 08-01-2022 12:03 م

مصر...عاملة مستشفى تضع السم لمديرها في القهوة بعد أن هدد بفضحها

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الوكيل الإخباري - أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في مصر، استمرار حبس عاملة بمستشفى 23 يوليو في الخانكة، 45 يومًا في اتهامها بالشروع في قتل مديرها، بدس السم له في كوب قهوة، واستعجلت المحكمة تقرير الحالة الصحية للمجني عليه.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة: "المجني عليه هددني بفضحي وتسليمي للشرطة، وإبلاغ إدارة المستشفى بواقعة اختلاسي مبلغا ماليا من عهدته إثر مروري بضائقة مالية، حيث غافلته أثناء الجرد الشهري، وسرقت العهدة الخاصة به".

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وأضافت: عقب اكتشاف المجني عليه الواقعة هددني بإبلاغ الشرطة فقررت التخلص منه ودسيت له سم الفئران في فنجان قهوة طلبه مني، ولكن جرى إنقاذه ونقله لمستشفى الدمرداش للعلاج.

وتبين قيام عاملة نظافة بالمستشفى، بوضع "سم فئران" بمشروب "قهوة" للمجني عليه، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ووضع السم للمجني عليه بقصد التخلص منه.

البيان

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