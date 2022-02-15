مصر.. غضب شديد بسبب مقتل الطفلة وعد بعد تعذيبها

الوكيل الإخباري - أثارت واقعة مقتل الطفلة المصرية وعد التي تبلغ من العمر 4 سنوات في حي الدقي بمحافظة الجيزة، موجة من الغضب والجدل في مصر، بعدما تبين أنها تعرضت للضرب المبرح والتعذيب على يد زوج والدتها، الذي احتجزها لمدة 3 أيام، داخل غرفة منفردة .

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ونقلت قناة "القاهرة 24" عن شاهدة عيان قولها: "وعد قتلت بسبب دفاعها عن والدتها بعد خلاف وقع مع الزوج الذي عمد إلى حبس كل منهما في غرفة منفردة لثلاثة أيام دون طعام أو شراب".

وأضافت الشاهدة أن المتهم "اعتدى بالضرب على وعد وفوجئ بفقدانها الوعي فحملها على يديه محاولا إسعافها إلا أنها فارقت الحياة"

وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ الشرطة بطلب من الأم التي استنجدت بالجيران لمساعدتها بعد أن سمعوا صوتها وهي تصرخ.





وتمكن عناصر من مباحث قسم شرطة الدقي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية نشبت بينه وبين والدة الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.





البيان