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الأربعاء، 16-03-2022 10:05 ص

مصر .. فلاح يحاول قتل والده وزوجته بالمحشي

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الوكيل الإخباري - تفتق ذهن فلاح مصري بمحافظة الجيزة لطريقة جهنمية لقتل والده وزوجته عن طريق دس مبيد حشري بالمحشي، وقادت الصدفة شقيقه من زوجة أخرى لوالده إلى تناول الطعام، فأصيب هو الآخر بالتسمم ونُقل إلى المستشفى للعلاج مع والده.

وفي التفاصيل، فقد تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف بمحافظة الجيزة، بلاغا من مستشفى الصف بوصول فلاح 65 سنة، ونجله 15 سنة مصابين بحالة تسمم، وجرى إسعاف المصابين داخل المستشفى.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصابين تناولا «محشي» معد منزليا، وأن المجني عليه الفلاح، متزوج من 3 سيدات، وابنه الأكبر من الزوجة الأولى وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط المتهم، واعترف في التحقيقات الأولية بوضع مبيد حشري في المحشي؛ قاصدًا قتل والده وزوجته الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينوي قتل شقيقه.

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