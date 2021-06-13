الأحد 13-06-2021
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الأحد، 13-06-2021 08:49 م

مصر .. قتل زوجته بدم بارد إثر خلافات عائلية

مسرح


الوكيل الإخباري - أقدم صاحب مصنع، على ارتكاب جريمة قتل مفزعة، تقشعر لها الأبدان، حيث قتل زوجته خنقًا عن طريق استخدام "إيشارب" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، في منطقة 15 مايو بحلوان في محافظة القاهرة، في مصر.

و كان قسم شرطة مدينة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من نجل صاحب المصنع عن قتل والده لوالدته ، في مصر البالغة من 53 عامًا، وذلك في محل سكنهما، وفق وسائل إعلامية مصرية .

وانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحته، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عامًا، حيث اتضح أن دافع الجريمة وقوع مشاجرة بينهما، ما دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقًا باستخدام غطاء الرأس، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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المصدر : دنيا الوطن


 




 

 


 

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