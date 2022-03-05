مصر..قصة شاب أنقذ فتاة حاولت الانتحار ومات

الوكيل الإخباري - وسط تواجد المئات من الأشخاص في عزاء الشاب «أحمد»، ضحية إنقاذ فتاة من الغرق، بعدما ألقت بنفسها في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد في مصر، أطلقت والدته الزغاريد داخل المنزل، في حالة هستيرية وحزن، مُردِّدة: «عريس الجنة.. مات شهيد» على ما قدمه من شهامة يتحاكى بها الجميع في المنطقة.



الشاب أحمد هاني، عمره لا يتجاوز 18 عامًا، أطلق عليه الأهالي «شهيد الشهامة» بعد وفاته غرقًا، فيما شهد عزاؤه المقام أمام منزل الأسرة بمنطقة مسطرد حكايات عن بطولته، بعدما أنقذ فتاة ألقت بنفسها في مياه ترعة الإسماعيلية بمسطرد، محاولة الانتحار، بينما هو لقي مصرعه.

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وسط المئات الذين حضروا لتقديم واجب العزاء، جلس «يوسف»، شقيق الضحية، يحكى للجميع قائلًا: «أخويا عاش راجل ومات شهيد.. كنّا بنفطر مع بعض قدام الكافيه اللي شغالين فيه، فلمح فتاة رمت نفسها في الترعة وسط الميّه، والناس كلها كانت واقفة بتتفرج وتضرب كف بكف».



«(أحمد) ما فكرش ثواني، خد قراره فورًا.. وقف على مركب صيد، وأخد دفعته، ورمى نفسه وسط الميّه، وأنقذ البنت لبر أمان بحيث الناس تعرف تشدها، لكن حدث ما لم يتوقعه الجميع وانقلب الموقف تمامًا.. (أحمد) فضل يضرب على المَيّه بإيديه وغرق ومات».

وأضاف: «الغواصون وصلوا بعد نحو الساعتين وانتشلوا جثمان (أحمد)، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، ونُقلت الفتاة إلى المستشفى، وتحفظت عليها أجهزة الأمن».





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