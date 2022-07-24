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الأحد، 24-07-2022 10:22 ص

مصر .. كشف سر شخص انهى حياته في نهر النيل

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الوكيل الإخباري-هزت مصر مأساة فاجعة ،  حيث أنهى شاب حياته بالقفز في النيل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثمانه.

في التفاصيل شهدت مدينة دمياط شمال البلاد واقعة انتحار شاب ييلغ من العمر 39 عاماً، حيث ترك حافظة نقوده وحذاءه وهاتفه الجوال ثم قفز من أعلى جسر في النيل.

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كما تبين من التحريات أن الشاب يدعى محمد عبد المنعم عماشة، ويقيم في شارع وزير، وكان يعمل بصناعة الأثاث والموبيليا التي تشتهر بها المدينة.


ووفق أقوال الجيران، فإن محمد كان يتمتع بأخلاق عالية ويحظى بحب واحترام معارفه وأصدقائه، في حين ذكرت روايات أخرى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة لتراكم الديون عليه ووجود بعض الخلافات الأسرية.


من جانبها بدأت قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثمان الشاب، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الاستماع لأقوال أسرته لمعرفة دوافع إقدامه على الانتحار.


تأتي هذه الحادثة بعد أيام على انتحار عامل مصري يدعى عمر أحمد حسن إسماعيل" بالقفز في مياه النيل أيضاً. 

 

 

 

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