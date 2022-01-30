الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 10:44 ص

مصر.. كلب مسعور يعقر 6 أطفال بأسيوط

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الوكيل الإخباري - عقر كلب مسعور 6 أطفال بقرية بني محمديات الشهابية بمركز أبنوب وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية بني محمديات الشهابية بإصابة 6 أطفال بعقر كلب مسعور بشوارع القرية، بحسب صدى البلد المصرية.

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وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من الأطفال شيرين. أ. م (13 عاما) وأدهم. ح. م (4 سنوات) ومكاريوس. م. ب (4 سنوات) ورنيا. ج. ع (12 عاما) ومحمد. ع (13 عاما) ويسا. ي. ص (8 سنوات) تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لأخذ المصل.

البيان 

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