الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية توعز بنقل طالب إلى مدرسة حكومية بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل

مصدر حكومي يرجح صرف الرواتب الخميس

الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابول رسميا

الأوبئة: رصد اصابات كورونا لاشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 اشهر

البرلمان اللبناني يعقد جلسة الثقة بالحكومة الجديدة

السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي مطعوم كورونا

الصوراني لـ الوكيل : اكتظاظ الطلبة داخل الحافلات المدرسية تتابعها إدارة السير

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رفع أجرة حافلات صويلح / الزرقاء وهيئة النقل ترد

أسعار الذهب الاثنين 20/9/2021

الإثنين، 20-09-2021 11:49 ص

مصر.. لقطات تحبس الأنفاس توثق محاولة إنقاذ أم وطفلتها خلال حريق

IMG-20210819-WA0178-1-1


الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظات عصيبة خلال محاولة شبان إنقاذ أفراد عائلة حاصرتهم نيران كثيفة داخل شقة بمحافظة دمنهور المصرية.

اضافة اعلان


ويظهر في الفيديو المتداول سيدة وهي تحاول إنقاذ ابنتها من الموت حرقا، حيث ألقت بها من الشرفة في محاولة لحمايتها من ألسنه اللهب.

 


مشهد الأم وهي تلقي بابنتها هربا من النيران، دفع شباب المنطقة، إلى التحرك والتدخل لإنقاذ الأم وساكني الشقق الأخرى في المبنى، حيث قاموا بوضع سلم بين شرفتين للوصول إلى السكان وإنقاذهم.

 



ولاحقا، أعلنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة نجاحها في السيطرة على الحريق، وقالت إن سبب اشتعال النيران كان انفجار أسطوانة غاز.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dubai-at-night-cover

الإمارات .. تتبع 'خيط دم' لمسافة 3 كيلومترات يكشف غموض جريمة قتل!

2001_impala_9C1

اكتشاف بقايا بشرية تطابق أوصاف فتاة مفقودة في أميركا

QIFZVCJFVD

جريمة بشعة تهز اليمن.. قتلت اباها واصابت امها واخاها

9202117151454587247333

وفاة طفل واصابة 4 آخرين بتدهور مركبة في إربد

1-1464537

مصر .. مسن يلقي نفسه تحت عجلات مترو القاهرة

614614fb42360455ac44cf13

فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام مركبة بمطعم

أخبار متعلقة
India-Tuk-Tuk

الهند .. حادث مروع يضع نهاية لسباق تكاتك في الشارع - فيديو

t25_tiktok-ugruna-olume-uctu-439

نهاية مأساوية لشابة تركية كانت تصور فيديو لنشره على الـ تيك توك - فيديو