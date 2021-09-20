مصر.. لقطات تحبس الأنفاس توثق محاولة إنقاذ أم وطفلتها خلال حريق

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظات عصيبة خلال محاولة شبان إنقاذ أفراد عائلة حاصرتهم نيران كثيفة داخل شقة بمحافظة دمنهور المصرية.

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ويظهر في الفيديو المتداول سيدة وهي تحاول إنقاذ ابنتها من الموت حرقا، حيث ألقت بها من الشرفة في محاولة لحمايتها من ألسنه اللهب.



مشهد الأم وهي تلقي بابنتها هربا من النيران، دفع شباب المنطقة، إلى التحرك والتدخل لإنقاذ الأم وساكني الشقق الأخرى في المبنى، حيث قاموا بوضع سلم بين شرفتين للوصول إلى السكان وإنقاذهم.





ولاحقا، أعلنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة نجاحها في السيطرة على الحريق، وقالت إن سبب اشتعال النيران كان انفجار أسطوانة غاز.



المصدر : روسيا اليوم

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