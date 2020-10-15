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الخميس، 15-10-2020 10:59 ص

مصر.. مدرس يقفز من الطابق الثالث هربا من الشرطة

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الوكيل الاخباري – قام مدرس مصري بالقاء نفسه من الطابق الثالث في عمارة بمحافظة الجيزة، هربا من حملة حكومية لتعقب مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذي أسفر عن إصابته بكسور متفرقة.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية الأربعاء: "كوميديا سوداء شهدتها منطقة فيصل، وهي سقوط مدرس من الطابق الثالث"، موضحة أن "الواقعة حدثت بمركز للدروس الخصوصية يُدرس فيه الطلبة مادة اللغة الفرنسية."


وبينت الصحيفة أن المدرس علم أثناء حصة بشن حملة على مراكز الدروس الخصوصية، فقفز من نافذة في الطابق الثالث.


وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المدرس إلى مستشفى قصر العينى بالقاهرة مصابا بعدة كسور متفرقة.


وذكرت الصحيفة أن الشرطة حررت محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث الذي تبين عدم وجود شبهة جنائية وراءه.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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