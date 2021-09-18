مصر .. مسن يلقي نفسه تحت عجلات مترو القاهرة

الوكيل الإخباري - واقعة انتحار جديدة شهدتها مصر بقيام مسن بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق بمحطة المعادي جنوبي القاهرة، وذلك بعد 3 أيام فقط من انتحار طالبة بكلية طب الأسنان بالقفز من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر شرقي القاهرة.



وقال مصدر أمني مصري: "إن شرطة النقل والمواصلات بالبلاد تلقت إخطارا بسقوط رجل أمام القطار لدى دخوله محطة مترو المعادي وتحولت جثته إلى أشلاء."

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وعلى الفور تحركت قوة أمنية مصرية لموقع الحادث بصحبة المسؤولين في هيئة تشغيل المترو، وتم تفريغ الكاميرات وتبين منها أن الرجل قفز من تلقاء نفسه أمام القطار بحسب الظاهر في التصوير.



وأضاف المصدر أنه تم انتشال الجثة من على قضبان الخط الأول القادم من حلوان والمتجه للمرج، وأن حركة القطارات عادت لطبيعتها بعد توقف مؤقت وأن النيابة تولت التحقيق.



ووفقا للمصدر، يقيم المسن بدائرة قسم البساتين جنوبي القاهرة وأنه جاري جمع البيانات اللازمة عنه.



المصدر : سكاي نيوز

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