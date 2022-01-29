مصر.. مصرع ربة منزل وابنتها داخل شقة بسبب بخار الماء

الوكيل الإخباري - لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما؛ اختناقا ببخار الماء داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، غرب الجيزة في مصر.



وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية انه تم العثور على جثتين داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم وتبين بالفحص أن الجثتين لأم وابنتها، فارقا الحياة إثر إصابتها بإسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد كثيف للأبخرة.

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وجرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة.





في سياق متصل، لقي شخص ونجله مصرعهما اختناقا بالغاز داخل منزلهما بمنطقة الطالبية، الأربعاء الماضي.



كشفت معاينة العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة حدوث تسرب من سخان الغاز.



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