مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس - صور

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بشاحنة محملة بالحجارة، عند تقاطع قرية عامر بالجناين في السويس.

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وأوضحت المصادر أنه "يجري العمل على رفع الشاحنة عن قضبان السكة الحديد لفتحها أمام القطار".



وأضافت أنه "تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام".

وتوقفت حركة القطارات على خط "الإسماعيلية - السويس" بسبب الحادث.







المصدر : روسيا اليوم