مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس - صور

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بشاحنة محملة بالحجارة، عند تقاطع قرية عامر بالجناين في السويس.
وأوضحت المصادر أنه "يجري العمل على رفع الشاحنة عن قضبان السكة الحديد لفتحها أمام القطار".
وأضافت أنه "تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام".
وتوقفت حركة القطارات على خط "الإسماعيلية - السويس" بسبب الحادث.
المصدر : روسيا اليوم
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