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الخميس، 17-02-2022 12:06 م

مصر..مصرع مصريين سقطا في حفرة عميقة أثناء تنقيبهما عن الآثار

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الوكيل الإخباري - سقط شخصان داخل حفرة عميقة ولقيا حتفهما، خلال قيامهما بالحفر والتنقيب غير الشرعي عن الآثار داخل أحد المنازل بمحافظة سوهاج المصرية.

ووفق المعلومات، لقي الشخصان مصرعهما إثر سقوطهما داخل حفرة عمقها 10 أمتار، وقطرها متر ونصف المتر.

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وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إلى أن الحادث وقع بعدما انهارت على كل من  الشخصين قدري، الذي يبلغ من العمر 50 عاما، وجلال، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، حفرة، خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزل مكون من طابقين، ومشيد بالطوب اللبن والأحمر، على مساحة 130 مترا.

وقامت قوات الإنقاذ باستخراج جثتي الشخصين ونقلهما إلى مستشفى سوهاج المركزي، ومن ثم التحفظ على أدوات الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

البيان 

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