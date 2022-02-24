مصر.. مصرع 4 صيادين في غرق مركب صيد داخل ميناء

الوكيل الإخباري - لقي 4 صيادين مصرعهم في غرق مركب صيد داخل ميناء أبو قير في مدينة الإسكندرية بمصر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.



في حادث مأساوي لقي 4 صيادين مصرعهم في غرق مركب صيد داخل ميناء أبو قير، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر، وتمكنت قوات الحماية والإنقاذ البحري من انتشال 3 جثث من داخل البحر في أبو قير.

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وكان مدير أمن الإسكندرية تلقى بلاغا يفيد أنه وأثناء قيام 3 من الصيادين ونجل أحدهما في رحلة صيد داخل ميناء أبو قير، وبسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج داخل البحر تم انقلاب مركب الصيد داخل عرض البحر.



وقامت قوات الإنقاذ البحري من انتشال الجثث وتم نقلها لمشرحة الإسعاف وأمرت النيابة بدفن الجثث بعد تشريحها.

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