السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 08:45 م

مصر.. مصرع 5 عمال في مصنع لتكرير الزيت

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الوكيل الإخباري - لقي 5 عمال مصرعهم إثر سقوطهم في غلاية لتكرير الزيت في أحد مصانع المنطقة الصناعية في أبو رواش التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية.

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وبينت المعاينة الأولية أن المتوفين هم 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر، ولقوا حتفهم أثناء إصلاحهم المصفاة.


وتبين أن أحد العامل سقط في المصفاة خلال صيانته لها، وأثناء محاولة إنقاذه سقط الباقون تباعا ليلقوا حتفهم جميعا.


وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت تكليف الطب الشرعي بمعاينة جثامين المتوفين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا.


وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث أم لا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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