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الإثنين، 02-11-2020 07:20 ص

بسبب انفجار عبوة بنزين

مصر .. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بحريق مروع

دفا
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني المصري


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المصرية مصرع 6 أشخاص وإصابة طفلين جراء حريق كبير، الأحد، داخل منزل بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

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وذكرت أجهزة الأمن في المحافظة، حسبما نقلته صحيفة "الأهرام"، أن حريقا مدمرا مروعا نشب بسبب انفجار عبوة بنزين أودى بحياة 6 أشخاص وأسفر عن إصابة طفلين وهم من عائلة واحدة.


وأضافت الصحيفة أن عناصر الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني والإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى داخل القرية بعد احتراق 3 منازل.


وأمر مدير أجهزة الأمن في المنيا، اللواء محمود خليل، بنقل جميع الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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