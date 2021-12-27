الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

"سند" يكشف معلم مدرسة اصطنع شهادة مطعوم كورونا كاذبة وحبسه 6 أشهر

ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

الخلايلة: وفاة 25 إماما ومؤذنا وإصابة 1250 من كوادر المساجد بكورونا

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحنيفات: إنشاء 3 مصانع في الأغوار والوزارة وفرت أكثر من 7 آلاف وظيفة

الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

الارصاد لـ الوكيل : منخفض جوي الجمعة وامطار في جميع مناطق المملكة

الإثنين، 27-12-2021 04:54 م

مصر.. مفاجأة في موقع انتحار موظف داخل مقر عمله

image (3)


الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاجأة حدثت في موقع انتحار موظف داخل مقر عمله بشركة في منطقة التجمع، أدت إلى عرقلة عمل الجهات القضائية في مصر.

ووفقا لصحيفة الوطن فقد وقع حريق في مقر شركة التجمع التي شهدت واقعة انتحار الموظف نور الدين (41 عاما)، بسبب ضغوط العمل عليه يوم الثلاثاء الماضي، وهي الواقعة التي حازت على اهتمام الشارع المصري.

اضافة اعلان

 

وكشفت مصادر أن الحريق نشب بعد واقعة انتحار الموظف بيوم واحد من ظهور القضية للرأي العام، حيث تسبب الحريق في إتلاف كاميرات الشركة، ما عرقل عمل الجهات القضائية التي لم تتمكن من تفريغ الكاميرات.


وأكد المصدر أن رئيس مجلس الإدارة أرسل إيميلا رسميا للعاملين بالشركة، أكد فيه أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع.


واضطر الشاب للانتحار بالقفز من الطابق الثالث في الشركة بعد إبلاغ مديره له بفصله من العمل نهائيا وعدم تمكنه من الحصول على مستحقاته لسداد ديونه التي وصلت لـ 15 ألف جنيه مصري، وفق حديث زميلته.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220212117158683170947

لوحة اعلانات تودي بحياة شخص في الزرقاء

12202125111544410872407

اصابة رقيب سير بحادث تصادم في الشوبك

News-P-595526-637595385136555511-768x432

العثور على جثة ابنة ملحن خليجي داخل شقة في مصر

download (1)

مصر.. انتحار موظف داخل مقر عمله لسبب صادم

2020_5_16_2_20_31_659

اعتقال أحد أكبر مزوري الوثائق في العراق

2020_4_24_19_25_46_523

مقتل مصري ودفنه داخل شقة في جريمة غامضة بإيطاليا - صورة

أخبار متعلقة
image (9)

كشف لغز حفلة إعدام لشاب مصري على يد 3 نساء ورجل

139502140924484537626384

إعدام امرأة ارتكبت جريمة شيطانية منذ 3 أعوام في مصر

62020131463538

مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين ثم ينتحر

367

تفاصيل تعدي طالب على مدرس في مصر

download

فتاة مصرية تنهي حياتها بطريقة مأساوية وتكشف سبب انتحارها في رسالة وداع

3607028-612x407

أب يضرب طفلته حتى الموت في مصر