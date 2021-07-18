مصر.. مقتل خمسيني بأكثر من 60 رصاصة على خلفية ثأر مضى عليه 35 عاما

الوكيل الإخباري - قتل شخص في العقد الخامس من العمر في الجيزة بمصر بأكثر من 60 طلقة.



وكشفت تحقيقات رجال الأمن في الواقعة، أن سبب الحادث خصومة ثأرية منذ 35 عاماً.

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وتعود الخصومة إلى أكثر من 35 عاماً عندما كان القتيل عمره 15عاما، وقتل أحد أفراد عائلة أخرى في مشاجرة بين العائلتين وعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات إلا أن أبناء القتيل ترصدوه وأمطروه بأكثر من 60 طلقة و فروا هاربين، وتركوه جثة هامدة. وفقا لبوابة الأهرام.



وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بمقتل شخص، بعدما أمطره أربعة أشخاص ملثمين بالرصاص أثناء سيره بالطريق.



وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث بإحدى قرى مركز منشأة القناطر، حيث عثر على جثة المجني عليه وبها عدد كبير من الطلقات التي تعدت 60 طلقة.



ومن خلال التحريات تبين أنه أثناء سير المجني عليه فوجئ بأربعة ملثمين مسلحين ببنادق آلية أمطروه بوابل من الرصاص، وفروا هاربين من موقع الجريمة.



ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الجناة الذين تم تحديدهم و أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصدر - البيان