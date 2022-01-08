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السبت، 08-01-2022 10:56 ص

مصر .. نهاية مبكية لعريس المنوفية وعروسه بعد أيام من الزفاف

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الوكيل الإخباري - لقي عريس مصري مصرعه، وأصيبت عروسه باختناق شديد ودخلت في غيبوبة، إثر تسرب الغاز داخل شقة الزوجية بشبين الكوم، وجرى نقل الزوجة إلى مستشفى شبين الكوم في حالة حرجة.

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة المنوفية بلاغاً يفيد بمصرع شاب متزوج حديثا، وإصابة زوجته باختناق شديد وغيبوبة.

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وانتقل ضباط قسم شرطة شبين الكوم إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، ومتابعة التحقيق في الواقعة، وسؤال الأهالي وأسرة الزوجين.


وبالفحص تبين أن السبب هو تسرب الغاز من أسطوانة الغاز بالمنزل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.

 

البيان 

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