الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 01:46 م

مصر.. والد مينا يكشف تفاصيل اختفائه والعثور على جثته في مصرف صحي

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الوكيل الإخباري - عاشت إحدى الأسر بحي العمرانية بمحافظة الجيزة بمصر مأساة شديدة  ، بعد أن عثرت على جثة ابنهم مينا عبدالسيد، 24 سنة، مُلقاة في مجرى صرف صحي بمدينة السادس من أكتوبر مع إصابته بكدمات وتورم في الوجه والعينين، بالإضافة إلى سواد في منطقة الوجه لم يتضح سببه بعد ومعرفة إذ كان بسبب حروقٍ أم نتيجة تأثير مياه الصرف الصحي.

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«عاوز اعرف ابني مات إزاي، مقتول ولا وقع غصب عنه؟!».. قالها عبدالسيد عطية، والدموع تسبق كلامه، وهو يسترجع تفاصيل العثور على جثة ابنة «مينا»، 24 عامًا، الحاصل على بكالوريس زراعة، داخل بئر مياه بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد 7 أيام من اختفائه.

 

وبكى الأب، وهو يذكر أن المباحث «اتصلوا بينا من تليفون مينا، وافتكرناه عايش وحمدنا ربنا، ولما روحنا القسم لقيناه جثة»، مرددًا: «ابني ملاك جنازته كانت حفل زفاف له».

 

وكانت الشرطة عثرت على جثة مينا، وهو يرتدي سويت شيرت زيتي اللون، وبنطلون جينز أسود اللون، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية.


مناظرة الجثمان، لم تستدل على وجود آثار طعنات، وتفحص أجهزة الأمن علاقات الشاب ومراجعة كاميرات المراقبة لآخر ظهور له فضلًا عن سجل مكالماته.

 

البيان 

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