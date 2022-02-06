الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي يلتقي اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون

تعرّف على موعد بدء التوقيت الصيفي في الأردن هذا العام

مدير الأمن يوجه الدفاع المدني بإجراء تمارين مشابهة لحادثة الطفل المغربي ريان

أكثر من 137 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

السير : 369 حادثا مروريا خلال الـ24 ساعة الماضية

مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بعد حبس أنفاس العالم لـ 5 أيام.. المغرب يستعد لتشييع الطفل ريان

قانونية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

بدء تقديم طلبات التسجيل لامتحان الشامل اليوم

الأحد، 06-02-2022 08:00 ص

مصر.. وفاة الناجية الوحيدة في واقعة مذبحة الزمالك

98BB58F8-A191-48B9-AA9D-1F14B3696463


الوكيل الإخباري - فارقت الناجية الوحيدة من "مذبحة الزمالك" الحياة متأثرة بإصابات من إطلاق النيران، ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص في الجريمة التي هزت منطقة الزمالك يوم الجمعة.

اضافة اعلان

 

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم في تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لوالدة زوجة منفذ الجريمة لسؤالها حول الواقعة.

والبداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالي الذين انتابتهم حالة من الزعر جراء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

وتبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم في مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت في الحال.

 

وأوضح شاهد عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانوني

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
a0501597-60e6-4e8f-b945-5c27856dccbf

بـ15 رصاصة.. اغتيال قاضٍ وسط الشارع في العراق

شرطة سير (1)

السير : 369 حادثا مروريا خلال الـ24 ساعة الماضية

20ipj-3-730x438

طبيب مصري ينتحر بعد إصابته بكورونا 3 مرات تاركا رسالة مؤثرة

1202225142837777516911

تحقيق أمني بعد العثور على ستيني مصاب بعيار ناري داخل مركبته في صويلح

61fe455f4236045c0f6bc456

حادث مروع داخل مستشفى أفغاني.. مدمنون يقتلون رجلا ويأكلون أحشائه

2202238557305666151

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
العراق

جريمة بشعة تهز بغداد.. قتل زوجته وابنته وطفله الرضيع

o3KpdVX7ZArjb2lbHJZdDyiwqnwGVBqUuDtNAYk7

تسرب الغاز يواصل حصد الأرواح بمصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة

image (22)

فستان الزفاف أعاق إنقاذها .. تفاصيل محزنة في وفاة عروس مصرية أثناء الزفة

czo4MjoiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAxL2ltYWdlLTExLWUxNjQzMzg4NjU1NTgwLmpwZyI7

وفاة أب وإصابة ابنته بعد أن قفزا من النافذة هربا من النيران في مصر

image (12)

مصر.. مصرع ربة منزل وابنتها داخل شقة بسبب بخار الماء

1323572_0

ربطته بالحبال أثناء نومه .. زوجة مصرية تتفنن في تعذيب زوجها