مصر.. وفاة رجل أعمال بعد تلقيه نبأ مصرع نجله

الوكيل الإخباري - توفي رجل أعمال مصري بعد تلقيه نبأ مصرع نجله في حالة أدمت القلوب.



واتشحت قرية العتامنة بمحافظة سوهاج المصرية بالسواد، عقب مصرع أحد شباب القرية، أعقبه وفاة والده بعد تلقيه خبر وفاة ابنه البالغ من العمر 20 عامًا.

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البداية كانت عقب تلقي رجل الأعمال "عز. ا.س" 52 عامًا، يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما، خبر مصرع ابنه "علاء" البالغ من العمر 20 عامًا، في حادث سيارة، ليتفاجئ الجميع بسقوط والده مغشيًا عليه من شدة حزنه لحظة سماعه خبر الوفاة، ليفارق هو أيضًا الحياة عقب ساعاتٍ قليلة من وفاة ابنه.



وعمّ الحزن الشديد على جميع أهالي القرية بسبب هذه الواقعة التي تسببت في أن تتشح القرية بالسواد حزنًا عليهما.



وتم تشييع الجثمانين يوم الثلاثاء.

البيان

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