مصر.. وفاة سيدة أثناء جلسة تخسيس بمركز طبي

الوكيل الإخباري - تجري جهات التحقيق بمحافظة الجيزة في مصر ، التحقيقات حول حادث وفاة سيدة أثناء إجراء جلسات للتخسيس، داخل مركز طبي بمنطقة الهرم.



كما طلبت جهات التحقيق بالجيزة، سرعة التحريات الأمنية، التي يجريها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب وفاة السيدة داخل المركز الطبي، خلال إجرائها جلسات للتخسيس.

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البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بـوفاة سيدة داخل مركز طبي بالهرم، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، ولقيت مصرعها خلال الجلسة.



كما أجرى فريق البحث التحريات الأولية عن الحادث، واستعلم عن التراخيص المطلوبة لتشغيل المركز، واستمع لأقوال عدد من العاملين به، والمدير المسؤول عنه، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة، التي تجري الأن التحقيق في الواقعة.

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