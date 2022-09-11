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الأحد، 11-09-2022 04:44 م

مصر .. وفاة شاب في حادث أليم أثناء إنقاذه أسرة من سيارة مشتعلة

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الوكيل الإخباري-لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم أثناء إنقاذه أسرة من سيارة مشتعلة. 

وشهدت محافظة الدقهلية المصرية حادثا أليما، أسفر عن مصرع شاب بعدما شارك في إنقاذ أسرة اشتعلت النيران بسيارتها.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية أفاد "بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من الأهالي بمصرع شخص أثناء قيامه بإنقاذ أسرة اشتعلت بهم سيارتهم على طريق "المنصورة – جمصة"، وظل يوقف السيارات المارة للاستعانة بطفايات الحريق بها حتى صدمته سيارة مسرعة، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى عادل محمد عبد الجواد (41 عاما)، ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مستشفى بلقاس المركزي".


وعن كيفية وقوع الحادث، وفقا لصحيفة الوطن ، فقد كشف شهود الواقعة في محضر الشرطة أن "الشاب الراحل عندما شاهد سيارة العائلة اشتعلت بها النيران وفيها أسرة كاملة، هرول للمشاركة في إطفائها وتولى إيقاف السيارات على الطريق لاستخدام طفايات الحريق الموجودة بها، وكان يساعد بكل همة ونشاط وساعد في إخراج الأسرة من السيارة التي تحترق، في حين أنه من شدة النار، خاف أفراد الأسرة من النزول من السيارة حتى تمكن المواطنون من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخراجهم من السيارة، إلا أنهم لم يصابوا بأذى، وظل المتوفى يساعد في إطفاء السيارة حتى أتت سيارة مسرعة وصدمته على الطريق وتوفي فورا".


وجرى تحرير محضر عن هذا الحادث وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن المتوفى.

البيان

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