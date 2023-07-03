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الإثنين، 03-07-2023 04:18 م

مصر.. وفاة صيدلانية بحادث دهس يثير ضجة والسلطات تصدر بيان

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول حادثة الدهس بإحدى التجمعات السكنية في العاصمة القاهرة.

ونفى البيان صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم ضابط شرطة.

وقال البيان: "نفي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرين، "ضابط شرطة."

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم مركبة  بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.

وتحقق الجهات المختصة بالواقعة.

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وكانت قد لقت صيدلانية في مصر  مصرعها إثر حادث دهس داخل مدينة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، الأحد وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنها للحادث، وزعموا بتورط ضابط في دهسها ومقتلها بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها.

 

كما أفاد مغردون بإصابة زوج الصيدلانية، وهو طبيب بيطري و3 من أطفاله بجروح وكسور نتيجة الحادث.


 

سكاي نيوز عربية

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