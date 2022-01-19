مصر.. وفاة طالبة جامعية في ظروف غامضة

الوكيل الإخباري - عثر الأهالي في مدينة دسوق بكفر الشيخ في مصر على جثة طالبة جامعية في بداية العقد الثاني من عمرها مخنوقة فوق سطح إحدى العمارات السكنية بشارع الجيش.



رغم أن الحادث واقعة قتل ليست فريدة من نوعها بل تكرر مسبقًا في مدن، ومحافظات أخرى، إلا أن تلك الواقعة نالت جانبًا واهتمامًا كثيرًا لدى العديد من أهالي مدينة دسوق، وفقًا لبشاعة الحادث الذي لم يشعر به أحد سوى بوجود رجال المباحث، ورفقتهم سيارات الشرطة بناحية شارع الجيش عند موقع الجريمة.

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تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تدوينات عزاء، وتعاطف من جانب العديد من رواد "الفيسبوك"، مع المجني عليها، وأسرتها، وكذا تدوينات أخرى تطالب بالقصاص من مرتكب الواقعة والذي لم يتبين بعد هويته إلى الآن، فيما خيم الحزن على عدة أماكن داخل مدينة دسوق بعد وفاة الطالبة.





وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة "روان.م.ا"، 21 عامًا، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها، وفقا لموقع مصراوي.



جرى نقل جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يبذل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة، والوقوف علي حقيقتها، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال المحيطين بالعمارة السكنية أملا في الوصول إلى مرتكب الواقعة.



البيان