الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

رئاسة الوزراء توضح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الجامعة الأردنية تعلن عن قرارات تتعلق بدوام الطلبة

تحذير من شراء مساحيق غسيل تباع بالاسواق الاردنية

حريق في جامعة العلوم والتكنولوجيا - فيديو

قرارات حكومية هامة قبل رحيل الـــرزاز

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا




الإثنين، 28-09-2020 03:06 م

مصر.. وفاة طفل بسبب لعبة ببجي موبايل

dims


الوكيل الاخباري – أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن وفاة طفل في الثانية عشرة من عمره إثر إصابته بسكتة قلبية نتيجة استخدامه لعبة "ببجي" لساعات متواصلة.

اضافة اعلان
 

وقالت وسائل الإعلام إنه تم نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في منزله إثر سكته قلبية مفاجئة.


وأكدت طوارئ مديرية الشؤون الصحية، أن الطفل وصل جثة هامدة بصحبة بعض الأهالي على أنه توفى إثر إصابته بسكته قلبية نتيجة استخدامه لعبة "ببجي" حيث وجد هاتفه المحمول بجواره مفتوحا وعليه اللعبة.


وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة السلام وإخطار النيابة العامة للتأكد من الأسباب التى أدت إلى الوفاة حتى يتسنى التصريح بالدفن.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e01c1f49766cd05b4d88679ebaade7ff

فاجعة تهز سوريا.. أستاذ يقتل بناته وينتحر بعد نشره السبب على فيسبوك - صور

hypatia-h_0f5c3634ee424f0d0ad6e214bdd6adbe-h_7449903aab57c6af79e8ff55e46d4770-scaled

مصر... اندلاع حريق في استاد طنطا

original_main_image5f718f50a30f6

حريق داخل مدرسة في إربد

34751-1729699873

872 مخالفة استخدام هاتف خلال 24 ساعة

تصادم

روسيا.. ضحايا بينهم طفل بتصادم حافلة ركاب وشاحنة

موظف

16 عاملا ضحية أول أكسيد الكربون في منجم فحم بالصين

أخبار متعلقة
من

فلسطين .. وفاة 6 أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية

As-We-Age-How-Safe-is-Surgery-750x485

أطباء روس يزيلون سلكا من مريء طفل عمره ستة أشهر دون جراحة

2060986-635254775

مصر.. وفاة طفل بعد شهر من تعرضه للتنمر بطريقة بشعة - صورة

pubg-ban-1599546319

طالب هندي ينهي حياته بسبب لعبة ببجي موبايل !

87544-بالوعة-صرف-الصحي-بدون-غطاء

لحظة سقوط طفل مصري في بلاعة صرف صحي - فيديو

--1-83

شاهد.. طفل سوري ينجو بأعجوبة في تركيا بعد أن سقط من الطابق الثالث