مصر.. وفاة عروس بشكل مفاجئ أثناء حفل حنتها

الوكيل الإخباري-شهدت قرية الغريرة بمدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر المصرية، أمس الجمعة، وفاة عروس في ليلة زفافها إثر إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من اصابتها، وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية بعد وفاة العروس ليلة زفافها.



وفي التفاصيل ، يقول محمد أبو الحجاج ابن مدينة إسنا، إنه شهدت قرية الغريرة وفاة عروس بعد حفل الحنة ، وقبل يوم الزفاف وتدعى "صباح" وعريسها يدعى "أحمد فخر" ابن عمها، وذلك نتيجة إصابتها بذبحة الصدرية وشعرت بحرقان شديد فى الزور، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من اصابتها، وتم تشييع جثمانها وصلاة الجنازة عليها مساء أمس الجمعة، وسط حالة من الحزن الشديد على عروسة القرية.



اليوم السابع

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