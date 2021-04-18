مصر : وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين بحادث قطار القليوبية - شاهد اللحظات الاولى للحادث

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

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وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن خروج قطار عن القضبان، اليوم الأحد، بمحافظة القليوبية شمال القاهرة .

ونقل موقع "الشروق" المصري عن مصادر مطلعة أن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار .

