مصر: وفاة 9 وإصابة 26 في حادث تصادم بجنوب سيناء

الوكيل الإخباري- شهد طريق مدينة رأس سدر المؤدي إلى محافظة جنوب سيناء حادثاً مروعاً مساء أمس (الأحد) بين سيارتي "ميكروباص" تسبب في وفاة تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين، وتم إيداع جثامين الضحايا الى المشرحة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما قامت الجهات المسؤولة برفع حطام الحادث.

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وانتدبت النيابة العامة بمحافظة جنوب سيناء لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث، وتبين من التحريات أن السرعة الجنونية لسائق إحدى السيارتين وراء الحادث، إذ لم يتمكن من التحكم في عجلة القيادة، مما أدى إلى التصادم مع الميكروباص الآخر، وتسببت شدة ارتطام السيارتين في زيادة عدد الوفيات، كما تبين أن هناك إصابات خطيرة تم وضعها تحت وحدة العناية المركزة بالمستشفى.



عكاظ